Сийярто: Орбан обсудит с Трампом 8 марта вопрос установления мира на Украине
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Что мы определённо хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что в Будапеште без избрания Трампа видят «гораздо меньшую надежду на мир» в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует принять Орбана в своём имении во Флориде.
Также стало известно, что встреча с американским лидером Джо Байденом не включена в программу визита Орбана в США.