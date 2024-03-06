Сийярто: Орбан обсудит с Трампом 8 марта вопрос установления мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудит 8 марта во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Что мы определённо хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что в Будапеште без избрания Трампа видят «гораздо меньшую надежду на мир» в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует принять Орбана в своём имении во Флориде.

Также стало известно, что встреча с американским лидером Джо Байденом не включена в программу визита Орбана в США.