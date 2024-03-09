Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну
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Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединённые Штаты «договориться» и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — приводит сообщение издание Unherd.
По мнению Сакса, американская стратегия в украинском конфликте потерпела полный провал.
Ранее обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата заявил, что украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины.