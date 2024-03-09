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Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну

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Соединённым Штатам необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну.
Миллиардер Сакс: восстановление отношений с Россией предотвратит мировую войну
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Liskonih

Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Чтобы предотвратить третью мировую, он призвал Соединённые Штаты «договориться» и запустить разрядку с Россией, которая заложит основу для мира», — приводит сообщение издание Unherd.

По мнению Сакса, американская стратегия в украинском конфликте потерпела полный провал.

Ранее обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата заявил, что украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины.

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