AS: украинский конфликт закончится «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США
По его словам, Украина будет «распущена» и возникнет «новая Украина» на основании одностороннего заявления нынешнего правительства страны при поддержке высшего военного командования.
Кроме того, журналист отметил, что интерес России в нейтралитете Украины окажется «удовлетворён», что будет проявляться в её «стратегической автономии».
«Октябрьский сюрприз» — выражение, которым в США принято называть событие, происходящее за месяц до президентских выборов в ноябре и имеющее возможность повлиять на исход голосования.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно.