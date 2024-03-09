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AS: украинский конфликт закончится «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США

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Обозреватель журнала The American Spectator Самир Тата заявил, что украинский конфликт закончится в этом году «октябрьским сюрпризом» перед выборами в США, что будет выражаться в разделе Украины.

По его словам, Украина будет «распущена» и возникнет «новая Украина» на основании одностороннего заявления нынешнего правительства страны при поддержке высшего военного командования.

Кроме того, журналист отметил, что интерес России в нейтралитете Украины окажется «удовлетворён», что будет проявляться в её «стратегической автономии».

«Октябрьский сюрприз» — выражение, которым в США принято называть событие, происходящее за месяц до президентских выборов в ноябре и имеющее возможность повлиять на исход голосования.

Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно.

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