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Путин назвал неизбежным воссоединение России и Украины на духовном уровне

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Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно.
Путин назвал неизбежным воссоединение России и Украины на духовном уровне
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдёт. Это неизбежно», — констатировал российский лидер.

Путин добавил, что мешающие этому процессу явления, например, национализм, необходимо искоренять.

Ранее Путин выразил уверенность, что воссоединение народов России и Украины произойдёт.

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