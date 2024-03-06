Путин назвал неизбежным воссоединение России и Украины на духовном уровне

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдёт. Это неизбежно», — констатировал российский лидер.

Путин добавил, что мешающие этому процессу явления, например, национализм, необходимо искоренять.

Ранее Путин выразил уверенность, что воссоединение народов России и Украины произойдёт.