Путин назвал неизбежным воссоединение России и Украины на духовном уровне
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдёт. Это неизбежно», — констатировал российский лидер.
Путин добавил, что мешающие этому процессу явления, например, национализм, необходимо искоренять.
Ранее Путин выразил уверенность, что воссоединение народов России и Украины произойдёт.