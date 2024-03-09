Американские чиновники в конце 2022 года готовились к возможному ядерному удару России по Украине, хотя соответствующих разведданных не было.

«В конце 2022 года США начали «тщательно готовиться» к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия», — сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации.

По словам одного из них, администрацию Джо Байдена к таким выводам привела «совокупность событий». Другой собеседник телеканала отметил, что опасения основывались на «некоторой полученной информации».

«Я думаю, что это наше право — тщательно подготовиться и сделать всё возможное, чтобы этого не произошло», — заявил представитель Белого дома в комментарии CNN.

Ранее бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что агрессивные планы Запада дают России право рассуждать о ядерном ударе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что все рассуждения о возможности ядерной войны безответственны, поскольку она является последним и прощальным средством.