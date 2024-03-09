Страны Североатлантического альянса не пойдут на прямое военное столкновение с Россией ради защиты Украины, пишет издание The American Conservative.

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли оно загорится желанием завтра», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, президент России Владимир Путин знает о подобных рассуждениях среди стран НАТО.

Отмечается, что Соединённые Штаты, Великобритания, Германия и ряд других стран не готовы рисковать своей безопасностью ради защиты Украины.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение, что перспектива краха киевского режима порождает среди некоторых европейских политиков желание добиться прямого столкновения России и НАТО.