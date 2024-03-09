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AC: НАТО не пойдёт на прямое столкновение с Россией ради Украины

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Страны Североатлантического альянса не пойдут на прямое военное столкновение с Россией ради защиты Украины, пишет издание The American Conservative.
AC: НАТО не пойдёт на прямое столкновение с Россией ради Украины
  • РИА Новости

«Если НАТО не желает воевать за Украину сегодня, едва ли оно загорится желанием завтра», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, президент России Владимир Путин знает о подобных рассуждениях среди стран НАТО.

Отмечается, что Соединённые Штаты, Великобритания, Германия и ряд других стран не готовы рисковать своей безопасностью ради защиты Украины.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение, что перспектива краха киевского режима порождает среди некоторых европейских политиков желание добиться прямого столкновения России и НАТО.

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