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ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний

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В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путём, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний
  • Gettyimages.ru

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса — на 34%, хламидиоза — на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире. Кроме того, исследование указало на рост числа раковых больных возрастом до 50 лет.

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