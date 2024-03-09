ECDC: в Европе наблюдается рост венерических заболеваний

В Европе наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путём, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в 2022 году число случаев гонореи выросло на 48%, сифилиса — на 34%, хламидиоза — на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали рост случаев онкологических заболеваний в мире. Кроме того, исследование указало на рост числа раковых больных возрастом до 50 лет.