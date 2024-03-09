RT в Telegram
Подпишись

WP: Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден регулярно советуется со своими старыми друзьями-политиками перед принятием важных решений и не вполне доверяет рекомендациям советников Белого дома.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, например, по данным газеты, Байден согласился заключить соглашение с Венесуэлой об освобождении граждан только после того, как обсудил этот вопрос со своим старым другом сенатором Крисом Кунсом.

«Некоторые критики Байдена говорят, что президент заходит слишком далеко, полагаясь на старых политиков», — говорится в публикации.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден сможет победить на выборах только при фальсификации.

Также Байден после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить