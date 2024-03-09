WP: Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений

Президент США Джо Байден регулярно советуется со своими старыми друзьями-политиками перед принятием важных решений и не вполне доверяет рекомендациям советников Белого дома.

Об этом пишет The Washington Post.

Так, например, по данным газеты, Байден согласился заключить соглашение с Венесуэлой об освобождении граждан только после того, как обсудил этот вопрос со своим старым другом сенатором Крисом Кунсом.

«Некоторые критики Байдена говорят, что президент заходит слишком далеко, полагаясь на старых политиков», — говорится в публикации.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Байден сможет победить на выборах только при фальсификации.

Также Байден после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.