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Карлсон заявил, что Байден сможет победить на выборах только при фальсификации

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Единственным шансом для переизбрания американского президента Джо Байдена на грядущих выборах является фальсификация.

С таким заявлением в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману выступил американский журналист Такер Карлсон.

«Дряхлый человек не может быть избран в самой могущественной стране мира, только если не будет фальсификации», — сказал журналист.

Ранее в Newsweek отметили, что шансы Байдена на победу на выборах очень невелики.

Также вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей по поводу возраста Байдена заявила, что готова исполнять обязанности президента.

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