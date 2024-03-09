Украинская армия, вооружённая западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии.

Об этом в статье для InfoBRICS заявил военный эксперт Драго Босник.

По его словам, возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, Босник отметил, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии.

«В последние недели это было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО», — сказал Босник.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу назвал Украину кладбищем для танков Abrams.

Также сообщалось, что ВС России уничтожают американские танки Abrams c помощью БПЛА «Упырь».