infoBRICS: Киеву нечем ответить на комбинацию из дронов и артиллерии России
Об этом в статье для InfoBRICS заявил военный эксперт Драго Босник.
По его словам, возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом.
Кроме того, Босник отметил, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии.
«В последние недели это было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО», — сказал Босник.
Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Петер Сучиу назвал Украину кладбищем для танков Abrams.
Также сообщалось, что ВС России уничтожают американские танки Abrams c помощью БПЛА «Упырь».