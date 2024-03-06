AT: ВС России уничтожают американские танки Abrams при помощи БПЛА «Упырь»
- РИА Новости
«Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3D. Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», — говорится в статье.
Также автор материала отметил, что БПЛА способен связываться с родственным дроном-ретранслятором, а это увеличивает радиус действия аппарата и делает эффективным в холмистой и застроенной местности.
Ранее Минобороны России сообщило, что на Авдеевском направлении танк Abrams был уничтожен с первого выстрела экипажем Т-72Б3.