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AT: ВС России уничтожают американские танки Abrams при помощи БПЛА «Упырь»

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Российская армия уничтожает в зоне спецоперации дорогостоящие американские танки Abrams при помощи дешёвых беспилотников «Упырь», сообщает Asia Times.
AT: ВС России уничтожают американские танки Abrams при помощи БПЛА «Упырь»
  • РИА Новости

«Беспилотник стоит около $500. Он изготовлен из пластика, а некоторые его детали напечатаны методом 3D. Стоимость танка Abrams составляет более $10 млн», — говорится в статье.

Также автор материала отметил, что БПЛА способен связываться с родственным дроном-ретранслятором, а это увеличивает радиус действия аппарата и делает эффективным в холмистой и застроенной местности.

Ранее Минобороны России сообщило, что на Авдеевском направлении танк Abrams был уничтожен с первого выстрела экипажем Т-72Б3.

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