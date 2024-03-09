Миссия КНР при ООН выступила за переговоры при равном участии России и Украины

Пекин выступает за международную мирную конференцию по Украине при условии, что в ней примут участие как Москва, так и Киев.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

«Китай поддерживает проведение в своё время международной мирной конференции, которую бы признали и Россия, и Украина и в которой было бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов», — цитирует его РИА Новости.

При этом Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин готов взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта.

Ранее Китай и Швейцария выступили за приглашение России на саммит по Украине.

Также глава МИД КНР Ван И заявил, что усилия Китая по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.

В Bloomberg, в свою очередь, заявили, что Китай холодно относится к дипломатам с Украины и послу в Пекине.