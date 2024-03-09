Миссия КНР при ООН выступила за переговоры при равном участии России и Украины
Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан.
«Китай поддерживает проведение в своё время международной мирной конференции, которую бы признали и Россия, и Украина и в которой было бы равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов», — цитирует его РИА Новости.
При этом Гэн Шуан подчеркнул, что Пекин готов взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы консолидировать консенсус для окончания конфликта.
Ранее Китай и Швейцария выступили за приглашение России на саммит по Украине.
Также глава МИД КНР Ван И заявил, что усилия Китая по Украине нацелены на то, чтобы проложить путь к переговорам.
В Bloomberg, в свою очередь, заявили, что Китай холодно относится к дипломатам с Украины и послу в Пекине.