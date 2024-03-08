Аналитик связал выдворение USAID из Зимбабве с ослаблением США на континенте

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT заявил, что выдворение властями Зимбабве миссии USAID может быть связано с ослаблением позиции Соединённых Штатов в Африке.

По его словам, американцы в 90-е годы «прошляпили» регион, считая Африку маргинальным континентом.

«США Африку рассматривали бесперспективным континентом на периферии и были сконцентрированы в основном на Ближнем Востоке. А так как сегодня борьба за Африку усиливается, то понятно, что Африка становится интересна для Соединённых Штатов», — рассказал Блохин.

Ранее стало известно, что власти Зимбабве выдворили из страны сотрудников Агентства по международному развитию США (USAID).