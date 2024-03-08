Госдеп США: власти Зимбабве выдворили из страны сотрудников USAID
- Gettyimages.ru
«В прошлом месяце власти Зимбабве неожиданно задержали и депортировали сотрудников и подрядчиков USAID, которые проводили оценку ситуации в области развития и управления в Зимбабве», — приводит ТАСС его слова.
Миллер подчеркнул, что с сотрудниками американского агентства жестоко обращались и запугивали их.
Ранее стало известно, что USAID планирует запустить программу, которая поможет украинцам «добиться справедливости» и преодолеть социальные разногласия в постконфликтный период.