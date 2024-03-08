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Кэмерон призвал Израиль начать принимать гумпомощь для Газы через порт Ашдод

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Израилю следует начать принимать гуманитарную помощь для сектора Газа через порт Ашдод, пока ведётся работа по созданию нового морского коридора. С таким призывом к властям страны обратился глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Кэмерон призвал Израиль начать принимать гумпомощь для Газы через порт Ашдод
  • Gettyimages.ru
  • © Mostafa Alkharouf/Anadolu

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала Sky News, принципиально важно, чтобы Израиль подтвердил свою готовность открыть указанный порт.

«Но это действующий порт, откуда можно увеличить поставки помощи и отвезти её в сектор Газа», — цитирует Кэмерона ТАСС.

Ранее власти Израиля выразили готовность содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору, открытие которого 8 марта анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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