Кэмерон призвал Израиль начать принимать гумпомощь для Газы через порт Ашдод

Израилю следует начать принимать гуманитарную помощь для сектора Газа через порт Ашдод, пока ведётся работа по созданию нового морского коридора. С таким призывом к властям страны обратился глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

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По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала Sky News, принципиально важно, чтобы Израиль подтвердил свою готовность открыть указанный порт. «Но это действующий порт, откуда можно увеличить поставки помощи и отвезти её в сектор Газа», — цитирует Кэмерона ТАСС. Ранее власти Израиля выразили готовность содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору, открытие которого 8 марта анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.