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Фон дер Ляйен объявила об открытии морского гумкоридора с Кипра в Газу

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Европейская комиссия запускает морской гуманитарный коридор с Кипра в сектор Газа, который будет служить для доставки помощи анклаву. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен объявила об открытии морского гумкоридора с Кипра в Газу
  • AP

По её словам, Европа финансирует крупную программу гуманитарной помощи палестинцам, на финансирование которой в 2024 году планируется направить €250 млн.

«Но ключевой задачей является доставка этой помощи жителям Газы. Вот почему мы запускаем Кипрский морской коридор с США и ОАЭ», — сообщила глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X.

Ранее в ЕК заявили о планах выделить в 2024 году €125 млн на оказание гуманитарной помощи Палестине.

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