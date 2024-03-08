Фон дер Ляйен объявила об открытии морского гумкоридора с Кипра в Газу

Европейская комиссия запускает морской гуманитарный коридор с Кипра в сектор Газа, который будет служить для доставки помощи анклаву. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, Европа финансирует крупную программу гуманитарной помощи палестинцам, на финансирование которой в 2024 году планируется направить €250 млн.

«Но ключевой задачей является доставка этой помощи жителям Газы. Вот почему мы запускаем Кипрский морской коридор с США и ОАЭ», — сообщила глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X.

Ранее в ЕК заявили о планах выделить в 2024 году €125 млн на оказание гуманитарной помощи Палестине.