Фон дер Ляйен объявила об открытии морского гумкоридора с Кипра в Газу
- AP
По её словам, Европа финансирует крупную программу гуманитарной помощи палестинцам, на финансирование которой в 2024 году планируется направить €250 млн.
«Но ключевой задачей является доставка этой помощи жителям Газы. Вот почему мы запускаем Кипрский морской коридор с США и ОАЭ», — сообщила глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X.
Ранее в ЕК заявили о планах выделить в 2024 году €125 млн на оказание гуманитарной помощи Палестине.