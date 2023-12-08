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В ЕК заявили, что в 2024 году выделят €125 млн на гумпомощь Палестине

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Еврокомиссия выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.
В ЕК заявили, что в 2024 году выделят €125 млн на гумпомощь Палестине
  • AP
  • © Leo Correa

«Еврокомиссия выделит €125 млн на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году», — говорится в сообщении ЕК в соцсетях.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на поддержку гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа.

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