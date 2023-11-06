Фон дер Ляйен: ЕС выделит дополнительно €25 млн гумпомощи населению сектора Газа
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит дополнительно €25 млн гуманитарной помощи населению сектора Газа.
- AP
- © Virginia Mayo
«Сегодня я могу анонсировать ещё одно увеличение на €25 млн — до 100 млн», — сказала еврочиновница.
Ранее стало известно, что число погибших в секторе Газа в результате бомбардировок Армии обороны Израиля превысило 10 тыс. человек.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен