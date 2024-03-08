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Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору

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Власти Израиля выразили готовность содействовать доставке помощи в сектор Газа по новому морскому гуманитарному коридору между Кипром и палестинским анклавом. С заявлением об этом выступил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.
Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору
  • AP
  • © Wilfredo Lee

Он отметил, что Израиль приветствует открытие морского коридора от Кипра до сектора Газа. По словам Хаята, эта инициатива позволит увеличить поставки гумпомощи жителям анклава «после проведения проверок безопасности в соответствии с израильскими стандартами».

«Израиль продолжит содействовать передаче гуманитарной помощи жителям сектора Газа в соответствии с правилами ведения войны и в координации с Соединёнными Штатами и нашими союзниками по всему миру», — написал Хаят в соцсети X.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединённое Королевство присоединится к морскому гумкоридору для Газы, о создании которого 8 марта объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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