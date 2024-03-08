Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору

Власти Израиля выразили готовность содействовать доставке помощи в сектор Газа по новому морскому гуманитарному коридору между Кипром и палестинским анклавом. С заявлением об этом выступил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

Он отметил, что Израиль приветствует открытие морского коридора от Кипра до сектора Газа. По словам Хаята, эта инициатива позволит увеличить поставки гумпомощи жителям анклава «после проведения проверок безопасности в соответствии с израильскими стандартами».

«Израиль продолжит содействовать передаче гуманитарной помощи жителям сектора Газа в соответствии с правилами ведения войны и в координации с Соединёнными Штатами и нашими союзниками по всему миру», — написал Хаят в соцсети X.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединённое Королевство присоединится к морскому гумкоридору для Газы, о создании которого 8 марта объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.