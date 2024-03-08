Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору
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Он отметил, что Израиль приветствует открытие морского коридора от Кипра до сектора Газа. По словам Хаята, эта инициатива позволит увеличить поставки гумпомощи жителям анклава «после проведения проверок безопасности в соответствии с израильскими стандартами».
«Израиль продолжит содействовать передаче гуманитарной помощи жителям сектора Газа в соответствии с правилами ведения войны и в координации с Соединёнными Штатами и нашими союзниками по всему миру», — написал Хаят в соцсети X.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединённое Королевство присоединится к морскому гумкоридору для Газы, о создании которого 8 марта объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.