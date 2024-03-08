Кэмерон: Британия присоединится к морскому гумкоридору для Газы

Великобритания примет участие в обеспечении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через новый морской коридор, о запуске которого ранее объявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал в социальной сети X глава Министерства иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон, жители Газы отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи.

«Вместе с США Великобритания и партнёры объявили, что мы откроем морской коридор для доставки гуманитарной помощи напрямую в Газу», — написал он.

Ранее глава ЕК заявила, что в запуске морского гуманитарного коридора с Кипра в Газу приняли участие Соединённые Штаты и ОАЭ.