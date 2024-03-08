МО: Нидерланды направляют фрегат для защиты судоходства в Красном море
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Из опубликованного на сайте оборонного ведомства сообщения следует, что речь идёт о фрегате Военно-морского флота Нидерландов Zr. Ms. Tromp.
«Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов», — отмечается в заявлении.
Помимо этого, власти Нидерландов также рассматривают возможность отправки в регион многофункционального корабля поддержки Zr. Ms. Karel Doorman.
К настоящему моменту безопасность судоходства в Красном море обеспечивают корабли Великобритании, ФРГ и США. Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум американским эсминцам.