МО: Нидерланды направляют фрегат для защиты судоходства в Красном море

Нидерланды приняли решение присоединиться к миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Как сообщили в Министерстве обороны королевства, в регион будет направлен фрегат, который приступит к выполнению задач с конца марта.

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Из опубликованного на сайте оборонного ведомства сообщения следует, что речь идёт о фрегате Военно-морского флота Нидерландов Zr. Ms. Tromp. «Фрегат противовоздушной обороны должен способствовать обеспечению безопасности и свободного прохода судов», — отмечается в заявлении. Помимо этого, власти Нидерландов также рассматривают возможность отправки в регион многофункционального корабля поддержки Zr. Ms. Karel Doorman. К настоящему моменту безопасность судоходства в Красном море обеспечивают корабли Великобритании, ФРГ и США. Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум американским эсминцам.