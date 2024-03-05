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Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море

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Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум эсминцам США в Красном море.
Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
  • globallookpress.com
  • © US Navy

«ВС Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали два американских эсминца в Красном море», — приводит телеканал Al Masirah заявление.

Ранее стало известно, что британский сухогруз Rubymar, который атаковали хуситы, затонул в Красном море

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