Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум эсминцам США в Красном море.
- globallookpress.com
- © US Navy
«ВС Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали два американских эсминца в Красном море», — приводит телеканал Al Masirah заявление.
Ранее стало известно, что британский сухогруз Rubymar, который атаковали хуситы, затонул в Красном море.
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