Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море

Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении удара по двум эсминцам США в Красном море.

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«ВС Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали два американских эсминца в Красном море», — приводит телеканал Al Masirah заявление. Ранее стало известно, что британский сухогруз Rubymar, который атаковали хуситы, затонул в Красном море.