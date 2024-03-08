Министр обороны ФРГ призвал прекратить дискуссии об отправке войск на Украину

Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить дискуссии о возможности отправки войск западных стран на Украину.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом в Хельсинки.

Писториус признался, что «никто на самом деле не хочет, чтобы на Украине были наземные войска».

«Сейчас идёт дискуссия по этому поводу, поэтому мы должны прекратить это на данном этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.

Комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.

Данный вопрос может быть рассмотрен 12 марта.