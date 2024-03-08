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Министр обороны ФРГ призвал прекратить дискуссии об отправке войск на Украину

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить дискуссии о возможности отправки войск западных стран на Украину. 
Министр обороны ФРГ призвал прекратить дискуссии об отправке войск на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом в Хельсинки.

Писториус признался, что «никто на самом деле не хочет, чтобы на Украине были наземные войска».

«Сейчас идёт дискуссия по этому поводу, поэтому мы должны прекратить это на данном этапе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не станет отправлять ракеты Taurus украинской армии, такие поставки не определят исход конфликта.

Комитет Госдумы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.

Данный вопрос может быть рассмотрен 12 марта.

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