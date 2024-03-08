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Депутат Затулин: Британии стоит помнить, что её остров не является непотопляемым

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Англичане, поставляя Киеву средства нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота, забывают, что сам остров Великобритания не является непотопляемым.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

По его словам, Соединённое Королевство гораздо ближе к сердцу принимает всё, что связано с Чёрным морем и данной акваторией, потому что, в отличие от США, оно является островным государством.

«Им очень хочется править морями. Вот отсюда их особый интерес к Крыму», — цитирует Затулина РИА Новости.

При этом депутат назвал Крым непотопляемым авианосцем.

«А все их авианосцы, мягко говоря, потопляемы. Включая остров Великобритания», — подчеркнул Затулин.

Ранее Владимир Зеленский на фоне новостей о назначении экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного послом в Великобритании обсудил с главой британского Минобороны Грантом Шэппсом усиление «дальнобойных возможностей» для ВС Украины.

Кроме того, в Британии заявили о планах поставить Украине до 10 тыс. беспилотников.

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