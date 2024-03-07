Глава Минобороны Британии обсудил с Зеленским «дальнобойные возможности» ВСУ
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
«В ходе встречи с госсекретарём Великобритании по обороне Грантом Шэппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами», — заявил он.
По словам Зеленского, основное внимание было уделено усилению ПВО, дальнобойным возможностям ВСУ и теме совместного производства оружия.
Ранее Шэппс заявил, что Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс.