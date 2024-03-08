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NYT: Вашингтон недоволен военной стратегией Украины

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Американские военные стратеги недовольны выбранной Украиной тактикой ведения боевых действий, что приводит к «взаимному разочарованию» Киева и Вашингтона.

Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, в США считают, что Украине следует концентрировать свои силы «на одной большей битве».

Кроме того, согласно статье в Вашингтоне недовольны тем, что Владимир Зеленский тратит силы на города, которые, с точки зрения США, «не имеют стратегической ценности». 

Ранее в Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным.

Также сообщалось, что Белый дом планирует выделить $200 млн Украине из средств Пентагона.

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