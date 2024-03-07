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В Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным

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Спецназ ВС США оказывает поддержку украинским военным, но из-за пределов Украины, заявил помощник главы Пентагона по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер.
В Пентагоне подтвердили, что спецназ США оказывает поддержку украинским военным
  • © AFP 2024 / EVA HAMBACH

«Насколько я понимаю, решение президента заключалось в том, чтобы на Украине не было военных... Мы продемонстрировали большой результат в контексте Украины, имея возможность помогать нашим коллегам на расстоянии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим замглавы Пентагона подтвердил, что представители специальных структур США присутствовали на территории Украины до начала СВО.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Центральное разведывательное управление США работает против России, а российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщала, что ЦРУ даёт Вооружённым силам Украины разведданные для целенаправленных ударов по территории России.

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