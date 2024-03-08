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Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией

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Отправка западных войск на Украину несёт собой риск ядерной эскалации, которая в нынешних условиях недопустима.

Такое мнение в эфире телеканала LCI выразил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — цитирует политика ТАСС.

При этом Вильпен подчеркнул, что, когда логика применения силы выходит из-под контроля, это приводит к эскалации, «которая может быть смертельной».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Киева.

Кроме того, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления французского лидера Эммануэля Макрона о поддержке Украины.

Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.

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