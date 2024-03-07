RT в Telegram
Подпишись

Филиппо призвал свергнуть Макрона после слов об отсутствии лимитов на Украине

Короткая ссылка
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Киева.
Филиппо призвал свергнуть Макрона после слов об отсутствии лимитов на Украине
  • AP

Об этом он написал в соцсети X.

«Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией!» — отметил Филиппо.

По его словам, невозможно представить, что эта «безумная марионетка НАТО» до сих пор не свергнута.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об исчезновении красных линий в отношении Франции после заявления Макрона о поддержке Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить