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Совбез ООН проведёт 8 марта заседание по Украине

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Совбез ООН проведёт 8 марта заседание, посвящённое Украине.
Совбез ООН проведёт 8 марта заседание по Украине
  • © РИА Новости / МИД РФ

«8 марта... 9568-е заседание — Зал Совета Безопасности... Поддержание мира и безопасности Украины», — говорится в сообщении на сайте СБ ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва ожидает, что ООН призовёт Запад избегать поставок оружия ВСУ.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что создание странами Европы ракетной коалиции по поставкам Киеву оружия для нанесения ударов вглубь Российской Федерации было бы самоубийственным шагом.

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