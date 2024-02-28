Захарова: Россия ожидает, что ООН призовёт Запад избегать поставок оружия ВСУ

В России ожидают, что секретариат ООН призовёт западные страны избегать поставок Киеву оружия.

Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ожидаем, что секретариат ООН призовёт избегать вообще всего, что «может усугубить конфликт», и, в первую очередь, поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население», — сказала дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что создание странами Европы ракетной коалиции по поставкам Киеву оружия для нанесения ударов вглубь Российской Федерации было бы самоубийственным шагом.

Также сообщалось, что Европарламент проголосовал за новый фонд помощи Украине в размере €50 млрд.