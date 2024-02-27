Лавров: создание Европой «ракетной коалиции» для Киева было бы самоубийственным

Создание странами Европы ракетной коалиции по поставкам Киеву оружия для нанесения ударов вглубь Российской Федерации было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

На пресс-конференции Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «какой-то «девятой ракетной коалиции».

«(Коалиция. — RT), которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если всё это подтвердится», — сказал Лавров.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

В Кремле после этого предупредили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.