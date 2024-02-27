RT в Telegram
Подпишись

Лавров: создание Европой «ракетной коалиции» для Киева было бы самоубийственным

Короткая ссылка
Создание странами Европы ракетной коалиции по поставкам Киеву оружия для нанесения ударов вглубь Российской Федерации было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров: создание Европой «ракетной коалиции» для Киева было бы самоубийственным
  • РИА Новости

На пресс-конференции Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «какой-то «девятой ракетной коалиции».

«(Коалиция. — RT), которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь территории Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если всё это подтвердится», — сказал Лавров.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

В Кремле после этого предупредили, что в случае отправки войск стран Запада на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить