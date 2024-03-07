Daily Post: в Нигерии бандиты похитили 232 школьника
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Об этом информирует Daily Post со ссылкой на экс-сенатора от штата.
«232 ученика были похищены в деревне Курига», — сказано в материале.
Уточняется, что бандиты ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей, которых увели в близлежащий лес.
Среди пострадавших были директор школы и другие сотрудники.
Власти и полиция страны пока не отреагировали на инцидент.
11 февраля вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.