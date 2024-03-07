Daily Post: в Нигерии бандиты похитили 232 школьника

Более 200 школьников были похищены бандитами в нигерийском штате Кадуна.

Об этом информирует Daily Post со ссылкой на экс-сенатора от штата.

«232 ученика были похищены в деревне Курига», — сказано в материале.

Уточняется, что бандиты ворвались в начальную школу деревни Курига и похитили учеников и учителей, которых увели в близлежащий лес.

Среди пострадавших были директор школы и другие сотрудники.

Власти и полиция страны пока не отреагировали на инцидент.

11 февраля вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.