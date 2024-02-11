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Директор нигерийского банка погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США

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Вертолёт потерпел крушение на границе штатов Калифорния и Невада в США. В результате этого погибли шесть человек, включая директора нигерийского банка Access Bank Герберта Вигве, а также его жену и сына.
Директор нигерийского банка погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США
  • AP
  • © Geneva Heffernan

По данным телеканала NBC, вертолёт вылетел из Палм-Спрингс и направлялся в Боулдер-Сити, штат Невада, однако «врезался в землю» возле Холлоран-Спрингс в Калифорнии.

Позднее член Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм сообщил, что все находившиеся на борту вертолёта пассажиры погибли. Личности некоторых из них раскрыла в соцсети X гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что на борту разбившегося вертолёта находились сам Вигве, а также его супруга и сын. Также, по словам женщины, среди погибших оказался экс-председатель нигерийской фондовой биржи NGX Group Бимбо Огунбанджо.

Ранее сообщалось о самолёте Bombardier Challenger 600, который потерпел крушение во Флориде и упал прямо на дорогу.

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