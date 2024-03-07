Захарова: молдавские власти устроили травлю главы Гагаузии Гуцул

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что власти Молдавии устроили травлю главы Гагаузии Евгении Гуцул.

По её словам, Гуцул была избрана народом в полном соответствии с законом.

«Но это вызвало такую озлобленность и ненависть Майи Санду, что девушку буквально сразу начали травить, используя все доступные способы, в том числе использовали законодательство в качестве инструмента политической не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента», — подчеркнула Захарова.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

Он также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.