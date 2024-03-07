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Захарова: молдавские власти устроили травлю главы Гагаузии Гуцул

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что власти Молдавии устроили травлю главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Захарова: молдавские власти устроили травлю главы Гагаузии Гуцул
  • © Фото из личного архива Евгении Гуцул

По её словам, Гуцул была избрана народом в полном соответствии с законом.

«Но это вызвало такую озлобленность и ненависть Майи Санду, что девушку буквально сразу начали травить, используя все доступные способы, в том числе использовали законодательство в качестве инструмента политической не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента», — подчеркнула Захарова.

Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

Он также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.

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