Захарова: молдавские власти устроили травлю главы Гагаузии Гуцул
- © Фото из личного архива Евгении Гуцул
По её словам, Гуцул была избрана народом в полном соответствии с законом.
«Но это вызвало такую озлобленность и ненависть Майи Санду, что девушку буквально сразу начали травить, используя все доступные способы, в том числе использовали законодательство в качестве инструмента политической не борьбы даже, а изничтожения своего оппонента», — подчеркнула Захарова.
Ранее молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.
Он также отметил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Гуцул показывает готовность России поддерживать регион.