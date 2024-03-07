Шор: встреча Путина с Гуцул показывает готовность Москвы поддержать Гагаузию
- РИА Новости
По его словам, было очень важно показать народу, Гагаузии, что Россия, как главный и важный партнёр для гагаузского народа, «поддерживает, хочет и готова к развитию отношений с людьми».
Шор добавил, что молдавские власти действуют не в интересах граждан своего государства.
Ранее он заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.
Политик также объявил денежное вознаграждение за видеосвидетельства о коррупции высших лиц в Кишинёве.