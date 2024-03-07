RT в Telegram
Подпишись

Шор: встреча Путина с Гуцул показывает готовность Москвы поддержать Гагаузию

Короткая ссылка
Встреча российского лидера Владимира Путина с главой Гагаузии Евгенией Гуцул показывает готовность России поддерживать регион, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24».
Шор: встреча Путина с Гуцул показывает готовность Москвы поддержать Гагаузию
  • РИА Новости

По его словам, было очень важно показать народу, Гагаузии, что Россия, как главный и важный партнёр для гагаузского народа, «поддерживает, хочет и готова к развитию отношений с людьми».

Шор добавил, что молдавские власти действуют не в интересах граждан своего государства.

Ранее он заявил, что власти Молдавии готовят арест Гуцул после её возвращения из Сочи.

Политик также объявил денежное вознаграждение за видеосвидетельства о коррупции высших лиц в Кишинёве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить