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AT: НАТО угрожает ввести войска на Украину из-за краха ВСУ

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Страны НАТО угрожают пойти на угрозу новой эскалации из-за краха украинских войск на фронте, говорится в материале Asia Times.
AT: НАТО угрожает ввести войска на Украину из-за краха ВСУ
  • © AP Photo / Virginia Mayo

«В конфликте на Украине не только произошёл перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения», — отметило издание.

Автор статьи добавил, что альянс придерживается мнения, что должен играть жёстко и выглядеть так, будто может выиграть в конфликте, однако все знают о проблемах в НАТО с войсками, техникой и снарядами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

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