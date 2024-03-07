AT: НАТО угрожает ввести войска на Украину из-за краха ВСУ

Страны НАТО угрожают пойти на угрозу новой эскалации из-за краха украинских войск на фронте, говорится в материале Asia Times.

«В конфликте на Украине не только произошёл перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения», — отметило издание.

Автор статьи добавил, что альянс придерживается мнения, что должен играть жёстко и выглядеть так, будто может выиграть в конфликте, однако все знают о проблемах в НАТО с войсками, техникой и снарядами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.