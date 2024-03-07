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В парламенте Франции призвали установить красные линии в помощи Киеву

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Парижу необходимо установить красные линии в вопросах помощи Киеву, чтобы предотвратить прямое вовлечение Франции в конфликт на Украине. С таким призывом выступил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.
В парламенте Франции призвали установить красные линии в помощи Киеву
  • © AP Photo / Shandyba Mykyta

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала BFMTV, Франция должна говорить голосом мира и занимать равноудалённую позицию от сторон конфликта.

«Нужно установить красные линии, чтобы Франция не стала участницей конфликта», — отметил он.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит украинский конфликт с экс-главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози.

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