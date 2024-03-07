В парламенте Франции призвали установить красные линии в помощи Киеву
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По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала BFMTV, Франция должна говорить голосом мира и занимать равноудалённую позицию от сторон конфликта.
«Нужно установить красные линии, чтобы Франция не стала участницей конфликта», — отметил он.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит украинский конфликт с экс-главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози.