В парламенте Франции призвали установить красные линии в помощи Киеву

Парижу необходимо установить красные линии в вопросах помощи Киеву, чтобы предотвратить прямое вовлечение Франции в конфликт на Украине. С таким призывом выступил лидер правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала BFMTV, Франция должна говорить голосом мира и занимать равноудалённую позицию от сторон конфликта.

«Нужно установить красные линии, чтобы Франция не стала участницей конфликта», — отметил он.

Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит украинский конфликт с экс-главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози.