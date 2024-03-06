Europe 1: Макрон обсудит украинский конфликт с Саркози и Олландом

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с бывшими главами государства Франсуа Олландом и Николя Саркози украинский конфликт, сообщила радиостанция Europe 1.

«Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды о том, какого поведения придерживаться в отношении России», — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Макрон попытается «сохранить единство нации» в соответствующем вопросе, а также «избежать политических потрясений».

Ранее президент заявил, что возможность отправки войск стран НАТО на Украину исключать нельзя.