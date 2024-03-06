Europe 1: Макрон обсудит украинский конфликт с Саркози и Олландом
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«Глава государства хочет проконсультироваться с бывшими президентами, сравнить их диаметрально противоположные взгляды о том, какого поведения придерживаться в отношении России», — говорится в материале.
Отмечается, что таким образом Макрон попытается «сохранить единство нации» в соответствующем вопросе, а также «избежать политических потрясений».
Ранее президент заявил, что возможность отправки войск стран НАТО на Украину исключать нельзя.