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FT: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

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Колумнист газеты Financial Times Саймон Купер написал материал, в котором, ссылаясь на заявление высокопоставленного восточноевропейского политика, утверждает, что в Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию.
FT: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

В статье колумнист рассуждает о возможности Марка Рютте стать генсеком НАТО. По словам автора, главе альянса надо будет  учитывать диаметрально противоположные позиции разных его членов, включая, как он пишет, «немцев-вегетарианцев» и Восточную Европу, призывающую к войне. 

«Мы спрашиваем себя «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападёт на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» — приводит Купер в своём материале слова восточноевропейского политика.

Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

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