FT: в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

Колумнист газеты Financial Times Саймон Купер написал материал, в котором, ссылаясь на заявление высокопоставленного восточноевропейского политика, утверждает, что в Восточной Европе размышляют о возможном нападении на Россию.

В статье колумнист рассуждает о возможности Марка Рютте стать генсеком НАТО. По словам автора, главе альянса надо будет учитывать диаметрально противоположные позиции разных его членов, включая, как он пишет, «немцев-вегетарианцев» и Восточную Европу, призывающую к войне.

«Мы спрашиваем себя «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападёт на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» — приводит Купер в своём материале слова восточноевропейского политика.

Ранее Эммануэль Макрон отмечал, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.