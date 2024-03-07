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В МИД России рассказали о вызове посла США

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В Министерстве иностранных дел России рассказали о вызове посла США Линн Трейси в российское ведомство.
В МИД России рассказали о вызове посла США
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как указывается в заявлении министерства, 7 марта Трейси вызвали в МИД России, чтобы уведомить о признании нежелательными в России трёх НКО США, реализующих при поддержке посольства проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов.

«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО, которая в случае продолжения будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, а также удалить с официального сайта дипмиссии и из социальных сетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей», — отмечается в сообщении.

Также в МИД предупредили американского посла о недопустимости вмешательства во внутренние дела России и распространении дезинформации. За неподобающие статусу дипломата действия последуют меры вплоть до выдворения в статусе «persona non grata».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание посла США на то, что американская делегация молодых людей прибыла на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи и выразила желание дружить с Россией.

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