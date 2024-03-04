Представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание посла США Линн Трейси на то, что американская делегация молодых людей прибыла на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи и выразила желание дружить с Россией.

Перед этим Трейси заявляла о важности развития гуманитарных связей США с «российским народом», напомнила Захарова. Американский дипломат при этом не рассказала о том, как США «поставляют дальнобойное вооружение неонацистскому киевскому режиму», с помощью которого тот совершает теракты против народа России.

«Линн, прекратите врать, лучше поддержите ваших сограждан. Тут в Сочи на Всемирном фестивале американская молодёжь выразила желание дружить с Россией. Может, вы лично примете в посольстве, наконец, не тех, кто против России, а тех, кто за неё, тем более что это американские граждане. Слабо?» — написала Захарова в Telegram.

4 марта делегация США прибыла на сессию Всемирного фестиваля молодёжи, в которой принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вице-председатель американской делегации Кристофер Хелали заявил, что «рад прорвать блокаду и санкции», введённые в отношении России.

Он добавил, что американская молодёжь хочет дружить и работать с Россией сообща для создания нового мира, где обе страны будут равны.