Делегация молодёжи США посетила сессию Лаврова на ВФМ, чтобы «прорвать блокаду»

Делегация США прибыла на сессию Всемирного фестиваля молодёжи, в которой принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вице-председатель американской делегации Кристофер Хелали заявил, что «рад прорвать блокаду и санкции», введённые в отношении России.

«Мы — молодёжь, и мы хотим дружить и работать сообща, мы хотим создавать новый мир, где мы не будем гегемонами, а где мы все будем равными», — сказал представитель делегации, обращаясь к Лаврову.

Отвечая на вопрос Хелали об ожиданиях России от президентских выборов в США, Лавров сперва напомнил о том, что Соединённые Штаты как великая держава известны своим народом и историей борьбы за свою независимость.

«В любом равноправном миропорядке — называя его многополярным, полицентричным — в любом миропорядке, где будет несколько центров сил... Конечно, Соединённые Штаты будут одним из ведущих государств, в западной группе точно, но не только, и в некоторых других регионах мира вполне, если Соединённые Штаты будут руководствоваться принципами, на которых, вы сказали, они будут играть по-прежнему очень важную роль и в других частях земного шара», — сказал глава МИД России.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ, напомнил Сергей Лавров.