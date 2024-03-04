RT в Telegram
Подпишись

Делегация молодёжи США посетила сессию Лаврова на ВФМ, чтобы «прорвать блокаду»

Короткая ссылка
Делегация США прибыла на сессию Всемирного фестиваля молодёжи, в которой принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вице-председатель американской делегации Кристофер Хелали заявил, что «рад прорвать блокаду и санкции», введённые в отношении России.
Делегация молодёжи США посетила сессию Лаврова на ВФМ, чтобы «прорвать блокаду»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Мы — молодёжь, и мы хотим дружить и работать сообща, мы хотим создавать новый мир, где мы не будем гегемонами, а где мы все будем равными», — сказал представитель делегации, обращаясь к Лаврову.

Отвечая на вопрос Хелали об ожиданиях России от президентских выборов в США, Лавров сперва напомнил о том, что Соединённые Штаты как великая держава известны своим народом и историей борьбы за свою независимость.

«В любом равноправном миропорядке — называя его многополярным, полицентричным — в любом миропорядке, где будет несколько центров сил... Конечно, Соединённые Штаты будут одним из ведущих государств, в западной группе точно, но не только, и в некоторых других регионах мира вполне, если Соединённые Штаты будут руководствоваться принципами, на которых, вы сказали, они будут играть по-прежнему очень важную роль и в других частях земного шара», — сказал глава МИД России.

Президент Владимир Путин отмечал, что Россия будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ, напомнил Сергей Лавров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить