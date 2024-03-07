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Патрушев: на Западе возвеличивают террористов, если те действуют против России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западная пропаганда цинично возвеличивает террористов и называет их борцами за свободу, если те действуют против России.
Патрушев: на Западе возвеличивают террористов, если те действуют против России
  • РИА Новости

Он отметил, что иностранные спецслужбы, прежде всего США и Великобритании, в своё время поддерживали и координировали деятельность террористов на Северном Кавказе.

«Англосаксонская пропаганда в те годы, да и сейчас, цинично называет террористов борцами за свободу, возвеличивает ярых националистов и одиозные личности, если их действия направлены против России», — приводит ТАСС слова Патрушева.

В качестве доказательства он привёл открытие в Полтавской области Украины мемориальной доски бывшему лидеру террористов Джохару Дудаеву.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая отметила, что Запад под предлогом борьбы с терроризмом грубо нарушал права человека.

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