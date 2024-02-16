Заболоцкая: Запад под предлогом борьбы с терроризмом грубо нарушал права человека
С таким заявлением выступила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.
По её словам, представители коллективного Запада обычно используют термин «сопутствующие потери» с целью «закамуфлировать» многочисленные жертвы среди мирного населения при неизбирательных бомбёжках городов и якобы точечных ударах по террористам.
Это, как отметила Заболоцкая, резко контрастирует с «внезапной заботой» представителей коллективного Запада о правах человека.
Ранее стало известно, что Россия созывает 20 февраля заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН удар ВСУ по Белгороду.