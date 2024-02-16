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Заболоцкая: Запад под предлогом борьбы с терроризмом грубо нарушал права человека

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Западные страны под предлогом борьбы с террористической деятельностью грубо нарушали права человека при проведении операций в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, а также в ходе многолетнего нахождения французских военных в Сахеле.

С таким заявлением выступила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая.

По её словам, представители коллективного Запада обычно используют термин «сопутствующие потери» с целью «закамуфлировать» многочисленные жертвы среди мирного населения при неизбирательных бомбёжках городов и якобы точечных ударах по террористам.

Это, как отметила Заболоцкая, резко контрастирует с «внезапной заботой» представителей коллективного Запада о правах человека.

Ранее стало известно, что Россия созывает 20 февраля заседание СБ ООН по борьбе с терроризмом.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынесет на обсуждение Совбеза ООН удар ВСУ по Белгороду.

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