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Делегация КНДР после ВФМ-2024 посетит Москву

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Делегация КНДР после Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи планирует посетить Москву для укрепления связей.
Делегация КНДР после ВФМ-2024 посетит Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Stockbyte

Об этом в интервью ТАСС заявил лидер делегации, председатель центрального комитета Социалистического союза патриотической молодёжи КНДР Мун Чхоль.

«После фестиваля мы по приглашению Национального совета молодёжных и детских объединений России посетим вашу столицу», — заявил он.

Мун Чхоль рассказал, что в Москве они проведут встречи с делегатами молодёжных организаций.

Ранее более 60 участников основной программы ВФМ-2024 из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область для ознакомления с культурой и традициями региона.

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