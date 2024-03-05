В Подмосковье прибыли участники ВФМ из 32 стран
- РИА Новости
В состав делегации вошли граждане Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Мьянмы, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора, Эфиопии и других государств, передаёт телеканал «360».
Гости вместе с участниками фолк-группы «Канарейка» из Подольска сыграли в старинную русскую народную игру «Золотые ворота», спели песню «Подмосковные вечера» и получили в подарок брендированные поясные сумки.
Международная делегация посетит ещё несколько российских городов.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в третий день ВФМ в Сириусе почти 6 тыс. участников присоединились к лекциям марафона «Знание.Первые».