В Подмосковье прибыли участники ВФМ из 32 стран

Более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.

В состав делегации вошли граждане Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бразилии, Мьянмы, Турции, Франции, Шри-Ланки, Эквадора, Эфиопии и других государств, передаёт телеканал «360».

Гости вместе с участниками фолк-группы «Канарейка» из Подольска сыграли в старинную русскую народную игру «Золотые ворота», спели песню «Подмосковные вечера» и получили в подарок брендированные поясные сумки.

Международная делегация посетит ещё несколько российских городов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в третий день ВФМ в Сириусе почти 6 тыс. участников присоединились к лекциям марафона «Знание.Первые».