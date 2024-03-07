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МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

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МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское ведомство.

Как отметили в министерстве, Литва и вся Прибалтика прочно закрепили за собой статус «крайне враждебных государств по отношению к России».

«В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны», — говорится в заявлении.

Ранее в Литве анонсировали конфискацию автомобилей с российскими номерами.

Также эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония предложила партнёрам запретить транзит любых товаров через территорию России.

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