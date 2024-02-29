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Премьер Эстонии Каллас предложила запретить весь транзит товаров через Россию

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Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония предложила партнёрам запретить транзит любых товаров через территорию России.
Премьер Эстонии Каллас предложила запретить весь транзит товаров через Россию
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом она рассказала в интервью телеканалу Sky News.

«Мы предложили запретить весь транзит через Россию», — сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, инициатива направлена на борьбу с обходом действующих торговых санкций в отношении России.

Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, санкции Запада в отношении России наносят вред прежде всего европейской экономике и американским компаниям.

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