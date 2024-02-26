Песков: санкции против России наносят вред экономике Европы и компаниям из США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада в отношении России наносят вред прежде всего европейской экономике и американским компаниям.

Как отметил Песков, ничего нового авторы санкций придумать не могут, а только наносят вред экономикам своих же стран.

«Этот вред, вы знаете, эффект бумеранга работает, европейская, в первую очередь, экономика серьёзно страдает из-за тех санкций, которые были в отношении нас введены», — сказал он.

Песков добавил, что из-за санкций страдают также интересы американских компаний.

Ранее газета The Washington Post писала, что новые американские санкции, введённые в отношении Москвы, вряд ли нанесут серьёзный удар по России, учитывая «жизнестойкость» страны.